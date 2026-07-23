انضم الفنان المصري محمد لطفي إلى فريق عمل مسلسل «عيلة تعمل عمايل»، في أحدث محطات العمل الدرامي المشترك الذي يجمع نخبة من الفنانين المصريين والسوريين، فيما انطلق تصوير المسلسل في العاصمة السورية دمشق استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة.

بطولة مشتركة

يشارك محمد لطفي في بطولة المسلسل إلى جانب محمد ثروت ومي سليم، مع ظهور خاص للفنان مصطفى قمر، بينما يضم الجانب السوري آندريه سكاف، ونظلي الرواس، وناهد الحلبي، وعبير شمس الدين. والعمل من تأليف لؤي النوري، وإخراج صفوان نعمو، وإنتاج محمد الشريف.

أسماء جديدة

ويأتي انضمام لطفي بعد الإعلان عن مشاركة مصطفى قمر في العمل، في وقت كشف فيه المنتج محمد الشريف التحضير للإعلان قريباً عن أسماء جديدة ستنضم إلى المسلسل، في إطار استكمال فريق البطولة.

أحداث كوميدية

وتدور أحداث «عيلة تعمل عمايل» في إطار كوميدي اجتماعي، حول عائلة مصرية تتوجه إلى دمشق للمطالبة بحقها في ميراث داخل منزل عربي قديم، لتفاجأ بإقامة عائلة سورية فيه، لتنطلق سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تعكس اختلاف العادات واللهجات بين الشعبين.

ظهور سينمائي

وفي سياق آخر، يشارك محمد لطفي ضيف شرف في فيلم «نصيب»، بطولة ياسمين صبري ومعتصم النهار، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ويشارك في بطولته أيضاً: رحمة أحمد، ومصطفى أبو سريع، وخالد سرحان، ووليد فواز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.