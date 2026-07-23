نفت الفنانة السورية أصالة نصري صحة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بشأن انفصالها عن زوجها فائق حسن، مؤكدة أن ما حدث لا يتعدى خلافاً زوجياً طبيعياً تسربت تفاصيله إلى الجمهور عبر خادمتها المنزلية.

مفيش دخان من غير نار

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية: «مفيش دخان بلا نار، وإذا تحدثنا مع بعضنا تحدث مناوشات كثيرة، والموضوع ينتشر وتسرب إلى الجمهور عن طريق عاملة كانت تساعدنا في المنزل، بعدما وصلوا إلى رقم هاتفها وهي أرادت أن تشعر بوجودها فسربت الخبر».

وأكدت أن ما حدث يعد أمراً طبيعياً بين أي زوجين، قائلة: طبيعي نتخانق، أنا عصبية وزوجي عصبي فنختلف، إلا أن الخلافات الزوجية لا تعني نهاية العلاقة، مشيرة إلى أن ما أُثير خلال الأيام الماضية كان مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

الظهور في حفل قبرص

وأحيت الفنانة أصالة نصري، (السبت) الماضي، حفلاً غنائياً في قبرص، ضمن سلسلة حفلات موسم صيف 2026، وسط حضور جماهيري كبير.

وشاركت جمهورها صوراً من الحفل، ظهرت في بعضها برفقة زوجها فائق حسن، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وعلقت: «فيه حفلات روحها حلوة، والناس تتحد مع الموسيقى بكل فرح، وهذه الليلة كانت جميلة ومليئة بالمحبة بشكل لا يصدق».

وسبق أن كشف أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، عن الظهور الأول لها برفقة زوجها الشاعر فائق حسن، بعد الشائعات التي طاردتهما على مدار الأيام الماضية، بشأن انفصالهما بعد فترة زواج استمرت لأكثر من 5 أعوام.