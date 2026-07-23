قبضت الشرطة التركية على المخرج السينمائي الشهير إيزيل أكاي، بعدما عثرت على مزرعة للماريجوانا داخل منزله، وتحفظت على شقيقه إيرين كاظم أكاي، وأخضعتهما لفحوص واختبارات تعاطي المخدرات قبل إحالتهما للمحكمة.

نظام زراعة متكامل

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مداهمة الشرطة للمنزل في منطقة إينيغول في شمال غرب البلاد، وعثورها على نظام زراعة متكامل داخل الغرف والحمام باستخدام أنظمة إضاءة خاصة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فرق التفتيش عثرت على نباتات الماريجوانا مزروعة في نظام خاص، إضافة إلى كمية كبيرة من الحشيش داخل المنزل.

مصادرة المخدرات

وصادرت الشرطة 1131 غراماً من الماريجوانا، و21 نبتة من المخدر وجهاز تكييف هواء، ومواد أخرى متنوعة.

وأثار القبض على أكاي صدمة في الوسط الفني بالنظر لشهرة المخرج الذي قدم العديد من الأفلام السينمائية المعروفة مخرجاً وكاتب سيناريو ومنتجاً، وظهر ممثلاً في بعض الأحيان.

وتضم قائمة أفلام أكاي، "أين فيروزة؟"، "ولماذا قتل عوض كيراكوز؟" و "9 مرات ليلى". وظهر ممثلاً في أعمال بينها مسلسل "قصص حب لم تكتمل".