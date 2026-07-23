أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل استمرار مخاطر تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.



وأعلن البنك في اجتماع (الخميس)، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، بما يتماشى مع التوقعات، مشيرًا إلى أن الأثر الكامل لصدمة أسعار الطاقة على التضخم لم يتضح بعد.



تداعيات النفط



وأوضح البنك في بيانه الصادر اليوم، أنه يراقب عن كثب تداعيات أسعار النفط، مؤكداً التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.



وأضاف البنك المركزي أنه لن يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن قراراته المستقبلية ستعتمد على تقييمه لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها.



المستوى المستهدف



وفي الولايات المتحدة، أُعيد الجدل بشأن مسار السياسة النقدية بعد تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مع تزايد المؤشرات على اتساع الدعم للإبقاء على نهج متشدد في مواجهة التضخم، رغم توقعات الأسواق بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يوليو الجاري.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن البنك المركزي «لن يتسامح» مع التضخم، وأن معركة إعادة الأسعار إلى المستوى المستهدف لم تنته بعد، ما يعكس التمسك بإعطاء أولوية لاستقرار الأسعار رغم الضغوط السياسية المطالبة بخفض الفائدة.