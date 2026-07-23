عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم، وهبطت الأوقية بنسبة 1.5% وبلغت 4087.70 دولار، مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية، واستمرار ارتفاع النفط بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ما يزيد من مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وسط ترقب المستثمرين اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم.



ورغم أن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 77% لرفعها في سبتمبر القادم، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».



وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة طفيفة تبلغ 0.15% إلى 101.24 نقطة.



تصاعد التوترات



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت اليوم، عن أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ 7 يوليو الجاري.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس القادم بنسبة 0.4% إلى 4134.60 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 59.90 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1656.24 دولار، وزاد سعر البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1301.25 دولار.