حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) إيران المسؤولية عن هجوم الحوثيين على سفينة سعودية، مؤكداً أن الحوثيين يمثلون جماعة تابعة أو وكيلة لإيران.



وكتب ترمب على منصته في «تروث سيشال»: «ستتعرض إيران لعقاب عسكري كبير، وكذلك الحوثيون أنفسهم»، مضيفاً: «أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الحوثيين، لأنهم كانوا حتى الآن يتصرفون بمهنية وذكاء».



وقال ترمب: قبل عام، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً قوياً للغاية على الحوثيين بسبب تدخلهم في حركة التجارة والملاحة عبر استهداف السفن، ومنذ ذلك الوقت، وخلال صراعنا مع إيران، تصرفوا بمسؤولية كبيرة. لكن للأسف، بدأوا الآن من جديد، بعدما أطلقوا النار الليلة الماضية على سفينتين سعوديتين.



وشدد ترمب بالقول: ليكن هذا التصريح بمثابة تأكيد واضح: إذا كرروا ذلك مرة أخرى، فإن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية.



كان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أعلن أن السفينة ENCELIA التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة.



أكد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المختصة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وطواقمها.