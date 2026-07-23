أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الخميس)، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الهجوم الحوثي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، معلنة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.



وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.



من جهة أخرى، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الخميس)، الحوثيين من خطورة تهديداتهم للملاحة الدولية.



وقالت كالاس: «إن جماعة الحوثي في اليمن يجب أن توقف جميع الأنشطة التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر»، مضيفة أن التهديدات الأحدث التي أطلقها الحوثيون ضد حركة الملاحة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار في المنطقة وتمثل تصعيداً خطيراً.



وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أعلن أن سفينة ENCELIA التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».