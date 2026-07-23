يدعو منتجع تيرتل باي ضيوفه هذا الصيف من مختلف أنحاء المملكة والمناطق المجاورة إلى الانطلاق في رحلة استثنائية على شواطئ البحر الأحمر، حيث تلتقي المغامرات البحرية الثرية بلحظات الاسترخاء الهادئة في وجهة تنبض بجمال الطبيعة. بعروض موسمية مصممة بعناية للاستمتاع بكامل المزايا لموقعه الساحلي المتميز، بدءاً من الرياضات المائية والأنشطة الترفيهية، مروراً بجلسات الاستجمام والأمسيات الساحرة، وصولاً إلى تجارب طعام موسمية تحتفي بنكهات المانجو الطازجة المستوحاة من موسم حصاد المانجو بمحافظة أملج.

مائدة الصيف

يحتفي منتجع تيرتل باي هذا الموسم بأحد أبرز كنوز أملج المحلية، وهو محصول المانجو، ليحوّل نكهاته الغنية إلى محور تجارب طعام استثنائية. فمن مزرعة المحمدية، وهي بستان عائلي يضم أكثر من 400 شجرة مانجو توارثتها ثلاثة أجيال ويقع على مقربة من المنتجع، تصل ثمار الموسم الطازجة يوميًا إلى مطابخ المنتجع، لتضفي لمسة محلية أصيلة على مختلف قوائم الطعام.

وفي مطعم «لوكي لوما»، تتجسد هذه التجربة خلال «سوق المانجو» الصباحي المُقام أثناء وجبة الإفطار، حيث تُقدَّم تشكيلة من المانجو الطازجة المقطعة، وعصائر المانجو المنعشة، إلى جانب قوائم غداء وعشاء متجددة تحتفي بنكهات الموسم، مع أطباق تعتمد على صلصات المانجو ومأكولات البحر الأحمر الطازجة، وتُختتم بفطيرة المانجو التي يبدع في إعدادها قسم الحلويات. كما يقدم ركن الشيف تشكيلة مختارة من أشهر أصناف المانجو، بما فيها الزبدي، والكيت، والسنسيشن، والألفونسو، تُقدَّم في أكواب حلوى طازجة تبرز تنوع هذا المحصول الاستثنائي.

ويمتد حضور المانجو إلى مختلف مطاعم المنتجع، حيث تضفي نكهاته الموسمية لمسة مبتكرة على قوائم الطعام. ففي نادي الشاطئ، تضم القائمة الموسمية حلوى الغازباتشو الباردة، وسلطة البطيخ مع جبنة الفيتا، ومعكرونة الليمون والريحان، إلى جانب سوربيه مانجو أملج مع التارت، في تجربة تكتمل بإطلالات بانورامية على الخليج. أما بار العصائر، فيقدم مشروبات غرانيتا المانجو والبطيخ المُحضّرة من منتجات محلية مع الثلج المجروش والليمون والنعناع، بينما يوفر H2GOمجموعة من المشروبات الخفيفة الجاهزة والعروض الموسمية المتجددة.

ولإكمال هذه التجربة، يمكن للضيوف زيارة مهرجان المانجو بمحافظة أملج الذي يقام يوميًا من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 ليلًا طوال الموسم، ويجمع 24 مزارعًا محليًا في احتفال يعكس ثراء المنطقة الزراعي ويحتفي بموسم حصاد المانجو، على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من المنتجع.

أيامٌ على ضفاف الخليج

تبدأ التجربة الصيفية في منتجع تيرتل باي من قلب البحر الأحمر، حيث تقدم «واما»، العلامة التجارية للرياضات المائية التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية، باقة متنوعة من الأنشطة المصممة لعشاق المغامرة والاستكشاف. وتشمل تجارب التجديف بقوارب الكاياك، وركوب الأمواج الشراعية، والتزلج المائي باللوح الكهربائي (E-Foil)،وغيرها من التجارب. حيث تتوفر هذه الأنشطة يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، مع إمكانية الحجز المسبق قبل 12 ساعة على الأقل.

يمكن للضيوف الراغبين في الاستمتاع بالرياضات المائية المعتمدة على طاقة الرياح زيارة جزيرة شورى، حيث تتوفر مجموعة إضافية من الأنشطة، مع إمكانية ترتيب خدمات النقل بشكل منفصل. وللباحثين عن مزيد من المغامرات، يقدّم «أدرينا»، مركز المغامرات والرياضات المائية في البحر الأحمر، باقة أوسع من التجارب، وذلك على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة من المنتجع.

ولا تقتصر الأنشطة على البحر، بل تمتد إلى برامج الاستشفاء واللياقة البدنية التي صُممت لتعزيز النشاط والاسترخاء في آنٍ واحد. وتشمل الجلسات تمارين البيلاتس الأرضية، وتمارين التمدد الديناميكية، وجلسات التأمل على أنغام نسيم البحر، إلى جانب تمارين تاي تشي وتشي غونغ وجلسات فاشيال إنرجيتيكس. كما تتوفر خدمات التدريب الشخصي، بالإضافة إلى دروس السباحة للكبار والأطفال طوال الموسم.

وتظل التجارب العائلية في صميم البرنامج الصيفي للمنتجع، حيث يفتح ركن الأطفال «نادي السلاحف الصغيرة» أبوابه يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، ليستقبل الأطفال من 5 إلى 12 عامًا، فيما يرحب بالأطفال الأصغر سنًا برفقة أحد الوالدين. ويقدم النادي برنامجًا متنوعًا يضم الفنون والحرف اليدوية، وألعاب الطاولة، ولعبة بينغو العائلية، وعروض الأفلام، وأوقات اللعب الحر. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالرياضات الشاطئية، وتحديات الجولف المصغر، وتجارب الطهي التفاعلية، بما في ذلك إعداد البيتزا، وتزيين الكعك، وورش تحضير الموكتيلات التي تُقام في أيام مختارة، لتتم بذلك التجربة صيفية على أكمل وجه.

جانبٌ هادئ من الصيف

يفتح شاطئ «لها» الخاص للسيدات للباحثات عن تجربة أكثر خصوصية أبوابه يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً، على امتداد شاطئ هادئ داخل المنتجع. ويُدار النادي بالكامل من قبل فريق نسائي، ليقدم تجربة تجمع بين الخصوصية والرفاهية، مع إمكانية الوصول الحصري إلى الشاطئ، إلى جانب جلسات يومية مخصصة للعناية بالصحة والاستشفاء والجمال في أجواء مريحة تمتاز بالخصوصية.

ومع غروب الشمس، يكتسب المنتجع طابعًا مختلفًا، حيث تتحول الأمسيات إلى لحظات من الهدوء والتأمل، بينما تضفي عروض الأفلام العائلية أجواءً دافئة تناسب جميع أفراد الأسرة. ولعشاق الأنشطة الرياضية، تتيح ملاعب التنس والبادل المضاءة فرصة مواصلة اللعب والاستمتاع حتى ساعات المساء.

ويضم المنتجع 144 غرفة وجناحًا عصريًا صُممت لتكون ملاذًا ساحليًا يجمع بين الراحة والأناقة، مع إطلالات خلابة على الحدائق أو البحر. كما يوفر خيارات من الغرف المتصلة والغرف المجهزة لذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجات العائلات والمجموعات المختلفة.

ويقع منتجع تيرتل باي بين أملج والوجه على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يوفر رحلات مباشرة من جدة والرياض والدمام وعدد من الوجهات الأخرى. كما يمكن للضيوف القادمين من جدة والمدينة المنورة وينبع ومختلف مناطق المملكة الوصول إلى المنتجع برًا، قبل استكمال رحلتهم عبر خدمة النقل الخاصة التي تنطلق من مركز استقبال البحر الأحمر، لتبدأ منذ لحظة الوصول تجربة ضيافة سلسة ومتكاملة.