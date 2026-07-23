أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم (الخميس)، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الحوثي الذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.



وقالت الخارجية البحرينية إن الاعتداء يشكل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة»، مؤكدة تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.



وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى «الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين».



بدورها، أعربت سلطنة عُمان عن بالغ اهتمامها بالتطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد أو تهديدات من شأنها تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأكدت وزارة الخارجية العُمانية أن مسقط تنسق حالياً مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وتنفيذ خريطة الطريق، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.