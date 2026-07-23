أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز محادثات ولقاءات مع كبار المسؤولين البريطانيين وقيادات الشركات البريطانية والدولية الرائدة في قطاعي الدفاع والطيران والفضاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وفرص الشراكة في مجالات التقنيات المتقدمة والابتكار والتنمية الصناعية، وذلك ضمن زيارته لمعرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 المقام في المملكة المتحدة.

شراكة إستراتيجية



وتناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون الدفاعي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في المحافظة على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل الشراكة الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين، وما يمثله التعاون الدفاعي من ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية.



والتقى عدداً من كبار مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية، كما اجتمع مع مسؤولي عدد من الشركات البريطانية والدولية الرائدة، إذ ركزت المحادثات على مجالات تبادل التقنيات، والبحث والابتكار، والتنمية الصناعية، وتنمية الكفاءات، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز الشراكات الصناعية بين الجانبين.