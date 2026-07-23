طالب مئات المتظاهرين اليمنيين في محافظة تعز، اليوم (الخميس)، بفك الحصار الحوثي المفروض على محافظتهم واستكمال معركة التحرير، ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.



وأعلن المتظاهرون في مسيرتهم التي جابت الشوارع اليوم تمسكهم بالمشروع الجمهوري، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن تعز ستظل في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية.



وشارك في المظاهرات محافظ تعز نبيل شمسان وقيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات والأعيان، ومختلف المكونات المجتمعية، مؤكدين، في بيان، تأييدهم الكامل لما ورد في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره خريطة طريق وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وصون السيادة الوطنية، وإنهاء الانقلاب، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

مظاهرات في تعز

وجدد البيان دعم جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية سيادة اليمن، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، كما أعلن تأييد المشاركين لاستئناف تصدير النفط باعتباره خطوة وطنية لاستعادة الموارد السيادية للدولة، وتمكينها من صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.



وأكد البيان أن محافظة تعز، التي تعاني حصاراً مستمراً منذ سنوات، تمثل الشاهد الأصدق على زيف ادعاءات مليشيا الحوثي بشأن «الحصار»، مشيراً إلى أن المليشيا أغلقت الطرق الرئيسية، واستهدفت المدنيين بالقصف والقنص، وارتكبت انتهاكات واسعة بحق أبناء المحافظة.



ودعا البيان إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجعل معركة التحرير هدفاً وطنياً جامعاً، مؤكداً أن وحدة الصف الجمهوري تمثل الضمانة الحقيقية لحماية اليمن وإفشال المشاريع الطائفية والعنصرية.



وعبر المتظاهرون في بيانهم عن تقدير أبناء المحافظة لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الداعمة والسخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وتخفيف معاناة اليمنيين وكل الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وتحقيق السلام.



ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، مؤكدين جاهزية الجماهير المحتشدة للإسهام في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وجدد المتظاهرون العهد على مواصلة النضال حتى استكمال التحرير وتحقيق السلام العادل القائم على استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.