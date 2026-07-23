حذر استشاري أمراض القلب الدكتور فرانشيسكو لو موناكو، من تجاهل عدد من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن المرض يُعرف بـ«القاتل الصامت» لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا واضحة إلا بعد حدوث أضرار بالقلب والأوعية الدموية.

وبحسب صحيفة Mirror، أوضح الطبيب أن ملايين الأشخاص يضعون قلوبهم تحت ضغط مستمر بسبب عادات يومية تبدو غير ضارة، مثل عدم السيطرة على ضغط الدم، وإهمال علاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وزيادة الوزن، والإفراط في تناول المشروبات الروحية، وقلة النشاط البدني.

وأشار إلى أن استمرار هذه العوامل لفترات طويلة قد يؤدي إلى اعتلال عضلة القلب أو تضخمها تدريجيًا، وهي حالة قد تتطور بصمت لسنوات قبل ظهور أي أعراض واضحة.

وقال لو موناكو: «يعتقد كثيرون أنهم سيشعرون فورًا إذا كانت لديهم مشكلة في القلب، لكن الحقيقة أن التغيرات قد تحدث ببطء على مدار سنوات، خاصة إذا لم يكن ضغط الدم تحت السيطرة».

5 أعراض لا ينبغي تجاهلها

وأكد طبيب القلب أن هناك خمس علامات تستدعي مراجعة الطبيب في أسرع وقت، وهي: ضيق أو صعوبة في التنفس، تورم القدمين أو الكاحلين، ألم في الصدر، خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب، الشعور بإرهاق شديد أو غير مبرر.

وأوضح أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على تأثر القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض قلبية أخرى، وتتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا.

لماذا يُسمى «القاتل الصامت»؟

وبيّن الطبيب أن ارتفاع ضغط الدم يجبر القلب على ضخ الدم بقوة أكبر لمواجهة مقاومة الأوعية الدموية، ما يؤدي في البداية إلى زيادة سماكة عضلة القلب، ثم قد يضعف كفاءتها بمرور الوقت، وهو ما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب واضطرابات ضربات القلب والسكتات القلبية والدماغية.

كما تشير تقديرات هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن ملايين الأشخاص قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم دون علمهم، بسبب غياب الأعراض في المراحل الأولى.

5 عادات يومية تضر القلب

وحذر لو موناكو من خمس عادات شائعة تزيد العبء على القلب، وهي: عدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم، إهمال علاج انقطاع التنفس أثناء النوم، الإفراط في تناول الكحول، السمنة وزيادة الوزن، قلة الحركة والخمول البدني.

وأضاف أن الخبر الجيد هو أن معظم هذه العوامل يمكن التحكم فيها من خلال الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، وعلاج اضطرابات النوم، والوصول إلى وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من استهلاك الكحول، وهي خطوات تسهم في تقليل الضغط على القلب والوقاية من مضاعفاته على المدى الطويل.