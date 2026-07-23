سجلت المدينة المنورة أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن السعودية بنسبة 82%، وفقاً لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة التي أكدت أن أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار النمو في المنطقة. وأوضحت أن هذا النمو مدعوم بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، مما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين تجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.



وبيّنت بيانات وزارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالاً، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالاً، مما يعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو في أعداد الزوار والمعتمرين.



إجمالي الغرف



وأشارت الهيئة إلى أن عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة ارتفع إلى 661 مرفقاً بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفقاً لمؤشرات وزارة السياحة؛ مما يعكس تنامي الاستثمارات السياحية والتوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة في المنطقة.



نتائج تنافسية



وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية، إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، وحققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، مما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.



وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة محلياً ودولياً.