حققت البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني من عام 2026، على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أرباح جميع المصارف بقيادة البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، مدعومة بارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار واستمرار نمو محافظ الإقراض.



وزادت أرباح 10 بنوك مدرجة خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 8.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 24.87 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 22.98 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2025، وفق إحصائية أعدتها «العربية Business».



الأعلى ربحاً



وتصدر البنوك الأعلى أرباحاً في الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي مصرف الراجحي بأرباح قوية تجاوزت 7 مليارات ريال، بنمو 14% عن الربع الثاني من 2025.



وجاء ارتفاع أرباح مصرف الراجحي نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.



وارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 7.6% إلى 6.6 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 11.3% إلى 10.6 مليار ريال نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11.4% إضافة إلى ارتفاع في إجمالي مكاسب/دخل من الاستثمارات بنسبة 34% ودخل تحويل عملات أجنبية بالصافي بنسبة 3.3%.



واستحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على نحو 55% من إجمالي أرباح البنوك المدرجة في الربع الثاني من العام الحالي.



ارتفاعات متتالية



وفي المرتبة الثالثة جاء بنك الرياض بنمو 2% وبصافي ربح عائد للمساهمين بلغ 2.65 مليار ريال، ثم البنك السعودي الأول بنمو 9.6% وبصافي ربح بلغ 2.33 مليار ريال.



وحل مصرف الإنماء في المرتبة الخامسة بصافي ربح يناهز 1.6 مليار ريال وبنمو 1.4% على أساس سنوي، تبعه البنك السعودي الفرنسي «بي اس اف» بربح بلغ 1.49 مليار ريال وبنمو نسبته 6%، ثم البنك العربي الوطني بأرباح صافية 1.42 مليار ريال وبارتفاع 6.5% عن الربع الثاني من العام 2025.



وزادت أرباح بنك البلاد 3.37% إلى 791.6 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.63% إلى 531.1 مليون ريال، وأخيراً بنك الجزيرة بزيادة نسبتها 15.9% لتبلغ أرباحه الصافية 442.8 مليون ريال.



وعلى أساس ربعي، واصلت البنوك السعودية المدرجة تحقيق ارتفاعات متتالية في أرباحها الفصلية؛ إذ زادت خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 3.8% عن صافي أرباحها بالربع الأول من العام ذاته والبالغة 23.95 مليار ريال.