* طرازا DENZA B5 و DENZA B8 متوفران الآن في المملكة، مع توقع انضمام DENZA Z وDENZA Z9GT إلى التشكيلة لاحقاً خلال عام 2026

* افتتاح صالتي عرض مخصصتين لـ DENZA KSA في آي مول بالرياض وحي الشاطئ بجدة، مع خطط للتوسع في المنطقة الشرقية

* الإطلاق يعزز التزام الفطيم بدعم تحول المملكة نحو حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة

أطلقت الفطيم رسمياً علامة DENZA، المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة، في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع افتتاح صالتي عرض مخصصتين للعلامة في آي مول بالرياض وحي الشاطئ بجدة. وأصبح طرازا DENZA B5 وDENZA B8 متاحين للعملاء في المملكة، تمهيداً للوصول المرتقب لطرازي DENZA Z وDENZA Z9GT لاحقاً خلال عام 2026، إلى جانب خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.

ويمثل دخول DENZA إلى المملكة محطة مهمة في مسيرة نمو الفطيم في السعودية، ويتيح للعملاء في الرياض وجدة التعرف إلى ما تقدمه العلامة من تقنيات متقدمة وتصميم فاخر وحلول ذكية للتنقل.

ويتصدر طرازا DENZA B5 وDENZA B8 التشكيلة الحالية، وهما سيارتان رياضيتان متعددتا الاستخدامات من الفئة الفاخرة، مزودتان بتقنية الهجين الفائق للطرق الوعرة، المعروفة باسم DMO. وتجمع هذه التقنية بين الأداء القوي والقدرات المتقدمة على الطرق الوعرة، إلى جانب الكفاءة ومستويات الراحة المتوقعة من مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة.

وانطلاقاً من فلسفة العلامة «أناقة نابضة بالتكنولوجيا»، يجمع الطرازان بين الحلول الهندسية المتقدمة والتقنيات الذكية والتصميم المميز. كما يوفران مزيجاً من المرونة والراحة والأداء لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن مركبات فاخرة تناسب التنقل اليومي والرحلات الأكثر تطلباً.

ومن المتوقع أن تتوسع تشكيلة DENZA KSA لاحقاً خلال عام 2026 مع وصول طرازي DENZA Z وDENZA Z9GT، عقب الكشف عنهما في جودوود. وستسهم الطرازات المرتقبة في توسيع خيارات العلامة في السوق السعودية، وإبراز تنوع تقنيات DENZA في قطاع مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة.

وبدعم من مجموعة BYD، المصنفة الأولى عالمياً من حيث مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، تستفيد DENZA من قدرات عالمية واسعة في مجالي البحث والتطوير. وتضم شبكة المجموعة أكثر من 120 ألف مهندس يعملون في 11 معهداً بحثياً، وتسجل في المتوسط 52 طلب براءة اختراع في كل يوم عمل.

وتمكّن هذه الخبرات الهندسية DENZA من تطوير مركبات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفاخر والأداء والراحة، بما يواكب تطلعات العملاء المتغيرة حول العالم.

وتوفر صالتا العرض الجديدتان في الرياض وجدة للعملاء إمكانية استكشاف مركبات DENZA KSA وتقنياتها، والتواصل مع متخصصي المنتجات، والحصول على الدعم خلال مختلف مراحل الشراء والملكية.

وبهذه المناسبة، قال جيروم سايقوت، المدير العام لمجموعة الفطيم BYD السعودية إن السوق السعودية جاهزة لجيل جديد من حلول التنقل الفاخر، إذ يتطلع العملاء اليوم إلى مركبات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المميز والعملية في الاستخدام اليومي، ما يجعل هذا التوقيت مثالياً لإطلاق DENZA KSA. وتتمثل استراتيجيتنا في بناء العلامة على أسس طويلة الأمد، من خلال الاستجابة لاحتياجات العملاء، وتوسيع تشكيلتنا، وتعزيز حضورنا في مختلف أنحاء المملكة. ونحن على ثقة بأن DENZA ستلبي تطلعات العملاء السعوديين الباحثين عن تجربة تنقل أكثر ذكاءً ورقياً.

ويدعم إطلاق DENZA تحول المملكة نحو حلول تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يعزز التزام الفطيم طويل الأمد بتقديم علامات وحلول متقدمة في قطاع السيارات تستجيب لاحتياجات العملاء في المملكة.

ومع خطط التوسع في المنطقة الشرقية، ستواصل الفطيم تعزيز حضور DENZA KSA وإتاحة مركباتها الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة أمام شريحة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء المملكة.