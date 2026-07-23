ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ستة أسابيع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو اثنين بالمئة إلى 96 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من يونيو.

وزاد سعر خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 94.07 دولارًا عند التسوية في الجلسة الماضية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 1.44 دولار بنسبة 1.7% إلى 88.27 دولارًا بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء.