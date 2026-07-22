داهم محققون مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيقات تتعلّق بمعاملات ضريبية يُشتبه بأنها احتيالية نُفذت عبر وحدة «بوست بنك» خلال الفترة بين 2008 و2010.

وأكد أكبر بنك في ألمانيا أن ممثلين عن نيابة دوسلدورف أجروا عمليات تفتيش في مقره، مشيراً إلى أن التحقيقات تتعلق بمعاملات تاريخية لدى «بوست بنك»، وأنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.



غسل أموال



وبحسب مصدر مطلع، ترتبط التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، وهي معاملات تضمنت تداول أسهم شركات ألمانية قرب مواعيد توزيع الأرباح.

وترى السلطات أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال الأزمة المالية العالمية، استُخدمت للحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة، مما كلف الخزانة العامة مليارات اليوروهات، فيما تسعى السلطات منذ سنوات لاسترداد الأموال المرتبطة بها. وتُعد هذه ثالث عملية تفتيش تستهدف «دويتشه بنك» خلال العام الحالي، بعد تحقيق سابق يتعلق بشبهات غسل أموال، وآخر طال ذراعه المصرفية للأفراد الأسبوع الماضي.