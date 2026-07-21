يترقب جمهور الساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس، منافسة فنية لافتة، مع إقامة حفلتين غنائيتين ضخمتين في التوقيت نفسه، يحييهما الفنانان المصريان عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب، ضمن أبرز ليالي صيف 2026.

ويحيي عمرو دياب حفله في «أرينا العلمين الجديدة»، ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل»، في أول ظهور مسرحي له بعد طرح ألبومه الجديد، ويقدم مجموعة من أغاني الألبوم للمرة الأولى أمام الجمهور. وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 1,300 جنيه مصري للفئة العادية، وتصل إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة.

وفي الليلة ذاتها، تعود شيرين عبدالوهاب إلى المسرح بعد فترة غياب، في أول حفل غنائي لها منذ عودتها، وسط ترقب واسع من جمهورها. وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 11 ألف جنيه مصري، فيما تبلغ قيمة أعلى فئة 302.5 ألف جنيه.

وتضع الحفلتان الجمهور أمام اختيار صعب، بين الاستماع إلى أغاني عمرو دياب الجديدة للمرة الأولى على المسرح، ومتابعة عودة شيرين عبدالوهاب إلى الحفلات، في منافسة جماهيرية مرتقبة على الساحل الشمالي.