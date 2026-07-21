في خطأ طبي أثار صدمة واسعة في فرنسا، تحوّل موعد جراحي روتيني لمراهقة إلى كابوس غير متوقع، بعدما دخلت غرفة العمليات لإجراء جراحة في كاحلها، لكنها استيقظت لتكتشف أن الفريق الطبي أزال أضراس العقل الأربعة لديها، رغم أنها لم تكن بحاجة إلى أي تدخل في الفم.

ووقعت الحادثة داخل عيادة خاصة بمدينة لو توكيه شمالي فرنسا، حيث كانت الفتاة، البالغة من العمر 16 عاماً، تستعد للخضوع لعملية تهدف إلى علاج إصابة في الكاحل، قبل أن يؤدي خطأ في الإجراءات إلى إجراء عملية مختلفة تماماً.

ووفقاً لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، خضعت الفتاة للتخدير العام، وبعد انتهاء العملية بدأت تشعر بآلام حادة في الفم بدلاً من موضع الإصابة في قدمها، لتكتشف أن أطباء العيادة أزالوا أضراس العقل الأربعة بالخطأ.

وأوضحت والدة الفتاة أن إدارة العيادة أبلغتها بأن السبب يعود إلى تشابه أسماء المرضى، وهو ما أدى إلى الخلط بين الملفات الطبية وإجراء الجراحة المخصصة لمريض آخر.

وأكدت الأم أن ابنتها لم تكن تعاني أي مشكلة صحية تستدعي خلع أضراس العقل، مشيرة إلى أن الخطأ تسبب لها في آلام جسدية ومعاناة نفسية، فضلاً عن تأجيل الجراحة الأساسية التي كانت بحاجة إليها لعلاج كاحلها.

وأضافت أن ابنتها دخلت المستشفى وهي تنتظر إصلاح إصابة في قدمها، لكنها خرجت بعدما فقدت أربعة أضراس سليمة، ووصفت ما حدث بأنه «خطأ لا يمكن تبريره».

من جهتها، اعترفت إدارة العيادة بوقوع الخطأ، وقدمت اعتذاراً رسمياً للعائلة، مؤكدة فتح تحقيق داخلي للوقوف على الملابسات، ومراجعة الإجراءات المتبعة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

ورغم الاعتذار، أعلنت العائلة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ رفعت دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتعويض ابنتها عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها نتيجة العملية الخاطئة.