رغم تصاعد المواجهات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، كثف الوسطاء جهودهم لخفض التصعيد. وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن باكستان وقطر اقترحتا العودة إلى الوضع الذي كان قبل تجدد التصعيد في التاسع من يوليو الجاري، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الوسطاء عرضوا على طهران مقترحاً جديداً بـ«هدنة مؤقتة» لمدة 10 أيام. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن باكستان وقطر قدمتا اقتراحهما المشترك، أمس (الإثنين)، في حين أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى «بعض الأفكار التي تعمل طهران عليها»، حسبما أوضحت الوكالة. وأعلن خلال مؤتمر صحفي أن الوسطاء نقلوا رسائل لطهران خلال الأيام القليلة الماضية. في غضون ذلك، التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني في إسلام آباد أمس رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، ونظيره محسن نقوي، الذين يقودون جهود الوساطة الباكستانية في المفاوضات. وأكد مسؤولون باكستانيون أن هذه الزيارة الطارئة تُشير إلى رغبة إيران في وقف إطلاق النار. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن مساء الأحد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي في إيران. وأضاف: «إذا فُتح هذا الباب فسنرحب بذلك»، لافتاً إلى أن إيران «لا تزال ترسل إشارات بأنها تريد التحدث والتفاوض». من جانبها، شنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الموجة التاسعة من الضربات على إيران، استهدفت خلالها مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، بهدف مواصلة تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحّارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز. وأفصحت الإدارة الأمريكية عن هوية جنديين قُتلا في عملية عسكرية الأسبوع الماضي ضمن الحرب مع إيران. وأعلنت وزارة الحرب في بيان أن الفيرست ليفتانينت تايلر جيمس فيهان (25 عامًا) من إيوا بيتش بولاية هاواي، والجندية إيزابيلا غونزاليس (19 عامًا) من كارولتون بولاية تكساس قُتلا في الأردن، حيث كانا يدعمان مهمة أمريكية ضد تنظيم داعش. ولم تتضح بعد ملابسات مقتلهما، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».