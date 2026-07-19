بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بحث حلول تقديم تمويل شخصي للمتقاعدين من أعضاء برنامج «تقدير»، بما يشمل إمكانية الحصول على تمويل إضافي، وشراء المديونيات القائمة، مع تحديد ضوابط للاستقطاع من المعاش التقاعدي بما يحافظ على الاستقرار المالي للمستفيدين.

جاء ذلك، عقب توقيع المؤسسة اتفاقية تعاون ضمن مسار التمويل في برنامج «تقدير»، في إطار توسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المزايا المقدمة للمتقاعدين وتوفير خدمات ومنتجات نوعية تسهم في تحسين جودة حياتهم.

اشتراطات الاتفاقية

وبموجب الاتفاقية، يُقدَّم تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية حصول المتقاعد على تمويل إضافي حتى في حال وجود تمويل قائم لدى جهات تمويلية أخرى.

وتشمل المزايا أيضاً شراء المديونيات الحالية وتوحيد الالتزامات المالية، مع إتاحة خيار السداد المبكر، إضافة إلى إعفاء المستفيد من سداد الأقساط المتبقية في حال الوفاة.

واشترطت الاتفاقية ألا يتجاوز عمر المتقاعد 65 عاماً عند موعد استحقاق آخر قسط، على أن تُسدد الأقساط عبر الاستقطاع المباشر من المعاش التقاعدي، بما لا يتجاوز 25% من قيمة المعاش.

ويُعد برنامج «تقدير» إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويقدم مزايا وعروضاً للمتقاعدين والمتقاعدات بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، تقديراً لسنوات عطائهم في خدمة الوطن.