وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25 ألف فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.



مشاريع طبية وتطوعية



ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدة مشاريع طبية تطوعية تشمل مجالات الجراحة العامة وجراحة العظام وتبديل المفاصل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة المسالك البولية في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس 2026.



ومنذ بدء الحملة كشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على 260 فردًا، وأجرى 17 عملية في مجال الجراحة العامة، و22 عملية في جراحة العظام وتبديل المفاصل، و8 عمليات في جراحة المخ والأعصاب، و12 عملية في جراحة المسالك البولية تكللت جميعها بالنجاح التام.



وتجسد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات والحاجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.