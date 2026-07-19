أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاع عدد الجولات التفتيشية للأنشطة الأعلى تأثيرًا بيئيًا في النصف الأول من العام الحالي إلى 70% من الزيارات التفتيشية التي بلغت أكثر من 26 ألف زيارة، وذلك بسبب تفعيل الرقابة الموجّهة.



وأوضح مدير إدارة التفتيش عبدالمجيد الحربي أن النصف الأول من العام 2026 شهد مشاركة فاعلةً لعمل المرأة في التفتيش الميداني، إذ زادت نسبة مشاركتها في أعمال موسم الحج الماضي إلى 10% من إجمالي عدد المفتشين المشاركين في الجولات.



كفاءة التنفيذ



وبيَّن أن الرقابة الموجهة انعكست على كفاءة التنفيذ، ما انعكس على انخفاض عدد الجولات الميدانية إلى 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار إلى أن ذلك مكّن المركز من تطوير عمليات التفتيش ومخرجاتها ضمن الموارد المتاحة.



وبيَّن أن منصة «التفتيش البيئي» المحدثة مطلع العام الحالي سهلت تسجيل المنشآت ذات الأثر البيئي، ومكنت من استقبال الاعتراضات والخطط التصحيحية في وقت قياسي لمتابعة الإجراءات وعدم الحاجة إلى تكرار الزيارات التفتيشية.



وأفاد الحربي بأن رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ زيارات مشتركة لرصد حالات عدم الالتزام وفر الجهد والوقت على مفتشي المركز في زيارة بعض المواقع، مثل: المشاركة في الحملات الرقابية ضمن أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وتنفيذ زيارات مشتركة مع الجهات الحكومية، وكذلك حملة السيطرة والتحكم بالغبار في العاصمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.