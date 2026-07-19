سمحت منصة «أبشر» لأصحاب العمل بتجديد إقامات العمالة المنزلية لمدد جزئية تشمل ( 3 - 6 - 9 - 15 - 18 - 21 ) شهراً، بالإضافة إلى 12 - 24 شهراً، بعد أن كان التجديد مقتصراً على سنة أو سنتين فقط.



وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة «مساند»، عن إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من 3 أشهر، مما يتيح لأصحاب العمل سداد رسوم الإقامة عن كل فترة إصدار أو تجديد بشكل ربع سنوي.



ويمنح القرار أصحاب العمل إمكانية تجزئة الرسوم عن المدة المختارة فقط عند إصدار أو تجديد الإقامة لمدة 3 أشهر أو مضاعفاتها، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم ويلبي حاجات مختلف شرائح المستفيدين. ويعكس التوجه استمرار تطوير الخدمات المرتبطة بالإقامة بما يعزز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة، ويوفر حلولاً أكثر مرونة تتناسب مع حاجات أصحاب العمل والعمالة المنزلية، في إطار مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيدين.