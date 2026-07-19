استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة (الأحد)، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية العقيد أحمد بن عثمان العثمان، الذي قدّم التقرير السنوي لأعمال القوة بالمنطقة.

وأكّد أمير المنطقة الشرقية أهمية الجهود التي تبذلها القوة الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في صون المكتسبات البيئية ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وقدّم العقيد العثمان لأمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز أعمال ومهمات القوة الخاصة للأمن البيئي في المنطقة الشرقية، وما تضمنه التقرير من جهود ميدانية ورقابية للحد من التجاوزات البيئية، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

ورفع العقيد العثمان الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكّدًا أن هذا الدعم يمثّل حافزًا لمواصلة العمل بكفاءة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.