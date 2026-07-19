قررت أسرة الفنان المصري الراحل أحمد جلال عبدالقوي تأجيل تشييع جثمانه إلى عقب صلاة العصر بدلًا من الظهر، بعد تعديل الموعد الذي كان معلنًا في وقت سابق.

تأجيل الجنازة

وأوضحت الأسرة أن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام أقارب الفنان الراحل القادمين من مسقط رأسه للحضور والمشاركة في تشييع الجثمان وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مراسم الدفن.

موعد الدفن

ومن المقرر أن يُصلّى على الراحل عقب صلاة العصر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يشيع جثمانه بعدها إلى مثواه بمقابر العائلة في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

يشار إلى أن أحمد جلال عبدالقوي، توفي صباح اليوم (الأحد)، إثر معاناة مع سرطان الحجاب الحاجز، بعد فترة من تلقيه العلاج، وناشد جمهوره في وقت سابق بالدعاء له.

مشوار فني

وترك أحمد جلال عبدالقوي رصيدًا فنيًا متنوعًا في الدراما والسينما، ومن أبرز أعماله «حضرة المتهم أبي» و«الليل وآخره»، إلى جانب فيلم «حسن ومرقص»، ليظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور من خلال أدواره المميزة.