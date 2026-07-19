أكدت منصة «قوى» أن شطب السجل التجاري للمنشأة لا يعني إغلاق ملفها في المنصة، وأن الإغلاق الفعلي يتطلب تنفيذ خطوات إغلاق المنشأة بواسطة المالك أو المفوض بالصلاحية، ولا يتم ذلك إلا بعد التأكد من عدم وجود تأشيرات عمل صادرة غير مستخدمة.



وأوضحت قوى أن بيانات الملاك تُحدّث أسبوعيًا ضمن تحديثات نطاقات، استنادًا إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة أو الجهة المرخصة، إضافة إلى العقود الموثقة في منصة قوى.



وبيّنت أن إضافة أو استبعاد العامل المقيم في التأمينات الاجتماعية تتم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحثت على مراجعة الجهات المختصة عند الحاجة.



وشددت المنصة على أن صاحب العمل الحالي يتحمل مسؤولية أي مديونيات ترتبت على العامل طوال فترة وجوده على رأس العمل، فيما سيتم فوترة رخصة العمل على صاحب العمل الجديد من تاريخ انتقال العامل، وفق الإجراءات المعتمدة التي تمنح العامل 12 شهرًا للتجديد و3 أشهر للإصدار.



وأضافت «قوى» أن نقل العامل إلى فرد خارج المنصة أو إصدار خروج نهائي أو تسجيل حالة «خرج ولم يعد» لا يلغي العقد تلقائيًا داخل المنصة، إذ يتطلب إنهاؤه من أحد طرفي العلاقة التعاقدية.



واختتمت المنصة بالتأكيد على أنه في حال إصدار خروج نهائي للعامل ومغادرته أراضي المملكة، سيتم إسقاطه تلقائيًا من النظام.