كرّمت شركة أسس العقار بحضور رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومدير عام المعهد العقاري السعودي الأستاذ عبدالقادر العبدالقادر، خريجي البرنامج التدريبي، المقام بالتعاون بين أسس والمعهد العقاري السعودي، وذلك خلال ملتقى الوساطة العقارية المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي شاركت أسس في رعايته للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا لالتزامها بدعم الوسطاء العقاريين، وتعزيز الشراكة مع الجهات المتخصصة، والإسهام في المبادرات التي ترتقي بالقطاع العقاري.

ويأتي هذا التكريم ضمن التعاون المستمر بين أسس والمعهد العقاري السعودي، حيث استضافت أسس البرنامج التدريبي في مركز مبيعاتها، في إطار الجهود المشتركة لدعم الوسطاء العقاريين وتعزيز المبادرات النوعية في القطاع العقاري.

وخلال الحفل، ألقى مدير عام المبيعات في أسس الأستاذ معاذ بن حمد المرزوقي كلمة أكد فيها أن الوسيط العقاري أصبح اليوم ركيزة أساسية في القطاع العقاري، وأن دوره لم يعد يقتصر على إتمام الصفقات، بل أصبح شريكًا في رفع كفاءة السوق، وتعزيز الثقة، وتحقيق قيمة مضافة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الوساطة العقارية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في مسيرة نمو القطاع وتطوره.

وأوضح الأستاذ معاذ المرزوقي أن أسس واصلت منذ الملتقى السابق تعزيز شراكتها مع الوسطاء العقاريين، وحققت نتائج نوعية من خلال التعاون مع أكثر من 1,000 وسيط وشركة وساطة عقارية، وبيع وحجز أكثر من 280 وحدة عقارية، وتحقيق مبيعات تجاوزت 418 مليون ريال عبر الوسطاء العقاريين، إضافة إلى تسجيل نمو في مبيعات الوسطاء بنسبة 59% مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الشراكة بين أسس والوسطاء العقاريين، والدور المحوري الذي يؤدونه في دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز كفاءة السوق العقاري واستدامته.

وتؤكد أسس التزامها بمواصلة دعم الوسطاء العقاريين من خلال المبادرات والبرامج النوعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم كل ما يسهم في تمكين الوسطاء ورفع كفاءاتهم المهنية، بما يدعم نمو القطاع العقاري، ويعزز جودة خدماته، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.