عادتا منصتا فيسبوك وإنستغرام للعمل تدريجيًا في مختلف أنحاء العالم بعد عُطل فني مفاجئ ضرب خدمات شركة ميتا (صباح الأحد)، وأدى إلى تعطل وصول ملايين المستخدمين إلى حساباتهم وتوقف تحديث الصفحات الرئيسية لفترة امتدت لساعات.

وشهدت منصات رصد الأعطال، وعلى رأسها (داون ديتكتور)، ارتفاعًا كبيرًا في البلاغات منذ الصباح، بعدما واجه مستخدمو فيسبوك صعوبة في تسجيل الدخول وظهرت لهم رسالة تفيد بأن الحساب غير متاح مؤقتًا بسبب مشكلة في الموقع، فيما عانى مستخدمو إنستغرام بطئًا في تحميل المحتوى وفشلًا في تحديث الصفحة الرئيسية ورفع الصور.

وامتد الخلل إلى مناطق واسعة حول العالم، إذ سجل مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا آلاف البلاغات خلال فترة قصيرة، بينما تصدرت دول الشرق الأوسط قائمة المناطق الأكثر إبلاغًا عن توقف الخدمة، في وقت استمرت فيه خدمة واتساب بالعمل بصورة طبيعية دون تسجيل أي اضطرابات مشابهة، ما عزز الاعتقاد بأن العطل كان محصورًا في منصات فيسبوك وإنستغرام فقط.

ومع مرور الوقت، بدأت مؤشرات الاستقرار الفني بالظهور، وانخفضت البلاغات تدريجيًا، وتمكن عدد كبير من المستخدمين من تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتهم مجددًا، في ظل تحسن تدريجي لسرعة تحميل المحتوى واستعادة الميزات الأساسية.

ولم تصدر شركة ميتا حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح السبب التقني للعطل أو تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لمعالجته، بينما تواصلت عملية استعادة الخدمات بصورة تدريجية في مختلف المناطق، وسط ترقب المستخدمين لعودة كاملة إلى الوضع الطبيعي.

ونصح مختصون المستخدمين، في حال استمرار بطء بعض الميزات، بتحديث التطبيق أو إعادة تحميل الصفحة والانتظار حتى تكتمل عملية الاستعادة، مؤكدين عدم وجود أي مؤشرات تستدعي تغيير كلمات المرور أو اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، وأن الخلل يبدو مرتبطًا بالبنية التقنية للمنصات لا بأمان الحسابات.