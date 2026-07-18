أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم (السبت)، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن، إثر هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.



وقالت «سنتكوم»، في بيان عبر حسابها على منصة «إكس»، إن الجنديين قُتلا أثناء تصدي القوات الأمريكية، إلى جانب قوات شريكة، للهجمات الإيرانية، فيما لا يزال جندي ثالث في عداد المفقودين.



وأوضحت أن 4 جنود أمريكيين أُجلوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية، قبل أن يغادروها بعد استقرار حالتهم، فيما عاد آخرون تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهماتهم.



وأضافت أنه، احتراماً لعائلات القتلى، لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك هوياتهم، إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم.



وفي المقابل، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن محافظة هرمزجان جنوبي إيران تعرضت اليوم لـ3 غارات جوية أمريكية، فيما أعلنت إدارة الاتصالات في المحافظة تعطل 116 برج اتصالات جراء قصف أمريكي استهدف، أمس (الجمعة)، خطوط الإنترنت.



وفي تطور آخر، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقي بلاغ عن واقعة بين سفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري شرق مدينة الدقم في سلطنة عُمان.



وأوضحت الهيئة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تعرضت لاحتكاك في إطار نشاط عسكري جارٍ في المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.