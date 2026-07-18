بعد تقارير ومعلومات استخباراتية متزايدة، رفعت ألمانيا (السبت) مستوى تأهبها الأمني إلى «مستوى تهديد مرتفع»، بعد أن كان في السابق عند «مستوى تهديد عام».



وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: «هذا يعني أنه يجب مراعاة خطر وقوع هجمات في ألمانيا في جميع الأوقات»، مضيفاً: «يمكن تمييز خطط الهجمات على بلدنا بوضوح»، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «فيلت إم زونتاج».



وأوضح أن المخاطر تهدد البنية التحتية الألمانية والأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن التحذير يعني الاستعداد لاحتمال وقوع هجمات في ألمانيا في أي وقت.



ولفت إلى أن «مخططات موجهة ضد البلاد أصبحت واضحة المعالم، وأنها قد تستهدف البنية التحتية أو أشخاصاً ومؤسسات».



وكان دوبرينت قال في وقت سابق إن الخطر مرتفع لكنه ليس محدداً، وأنه لا يهدد كل شخص بالدرجة نفسها، بل يتعلق بالمجتمع والدولة بصورة عامة، مستنداً في تقديره إلى ازدياد المعلومات الواردة من أجهزة استخبارات دول صديقة، وإلى معطيات جمعتها الأجهزة الألمانية.



يأتي التحذير بالتزامن مع إصلاح واسع لقوانين أجهزة الاستخبارات، تريد الحكومة من خلاله السماح لها بالانتقال من جمع المعلومات وتحليلها إلى التدخل المباشر لمنع الأخطار، بحسب تلفزيون صوت ألمانيا (دويتشه فيله).



وشهدت ألمانيا عدداً من الهجمات في السنوات القليلة الماضية، فيما اعتقلت السلطات في ديسمبر الماضي 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد في ولاية بافاريا بجنوب البلاد.



وكان التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور لعام 2025 قد سجل في ألمانيا نحو 59 ألف جريمة ذات خلفية متطرفة، بزيادة تقارب 1100 جريمة عن العام السابق.



وشهدت ألمانيا عدداً من الهجمات في السنوات القليلة الماضية.