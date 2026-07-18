لم تكن خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب السعودي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2022 مجرد نتيجة مفاجئة هزت البطولة، بل كانت نقطة تحول حتى في أدق تفاصيل معسكر «التانغو». فقد كشف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني واحدة من الطقوس التي رافقت فريقه قبل أن تتبدد مع صافرة الهزيمة الأولى.



وأوضح سكالوني أن الجهاز الفني كان يتمسك بعادة ارتداء الحذاء نفسه في كل مباراة، بعدما خاض المنتخب سلسلة طويلة من المباريات دون أي خسارة، إيمانًا بأن استمرار الروتين يجلب الحظ ويحافظ على النسق الإيجابي داخل الفريق.



لكن كل شيء تبدل بعد السقوط المفاجئ أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات في نسخة مونديال 2022 بقطر، إذ قال سكالوني مبتسماً: «في كأس العالم الماضي كانت لدينا عادة أن نرتدي الحذاء نفسه في كل مباراة، لأننا كنا في سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة. لكننا خسرنا المباراة الأولى أمام السعودية، فقلت: وداعاً لهذا الحذاء! وغيرته فوراً».



وتعكس تصريحات المدرب الأرجنتيني كيف أن الهزيمة الافتتاحية دفعت الجهاز الفني إلى كسر كثير من العادات والطقوس التي رافقت الفريق، في محاولة لإعادة ضبط المسار واستعادة الثقة قبل المواجهات التالية.



ورغم البداية الصادمة، نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب المشهد بالكامل، إذ استعاد توازنه سريعاً، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يواصل مشواره بثبات حتى اعتلى منصة التتويج، ليحوّل خسارته أمام السعودية من أزمة كبرى إلى درس كان بداية رحلة التتويج باللقب العالمي.



وبقيت المباراة الافتتاحية أمام السعودية حاضرة في ذاكرة سكالوني واللاعبين، ليس فقط لأنها أوقفت سلسلة اللاهزيمة، بل لأنها كانت الشرارة التي دفعت المنتخب إلى مراجعة نفسه، والتخلي حتى عن أكثر عاداته تفصيلاً، في طريق انتهى بحمل كأس العالم.