حسم النادي الأهلي تعاقده مع لاعب الوسط نايف مسعود قادماً من نادي الفتح، ضمن صفقة شهدت انتقال الظهير الأيسر عبدالإله الخيبري إلى صفوف الفتح بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وفق الاتفاق المبرم بين الناديين.



وذكرت «عكاظ» أنها انفردت بالكشف عن تحركات الأهلي نحو التعاقد مع مسعود، إذ أشارت في 28 مايو 2026 إلى اهتمام الإدارة باللاعب، قبل أن تكشف في 6 يوليو 2026 عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي، تمهيداً للإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.



وجاء اختيار مسعود بتوصية فنية من المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي يبحث عن تدعيم خط الوسط بعناصر قادرة على منح الفريق مزيداً من التوازن، خصوصاً في مركز الارتكاز، بما ينسجم مع أهداف الأهلي في المنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية خلال الموسم القادم.



وقدم نايف مسعود مستويات لافتة مع الفتح خلال الموسم الماضي، وضعته ضمن أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 25 مباراة، بدأ 18 منها ضمن التشكيلة الأساسية، بإجمالي 1510 دقائق لعب، سجل خلالها هدفاً واحداً.



ويتميز مسعود بأدواره الدفاعية المؤثرة، إذ سجل 131 استعادة للكرة، و61 استعادة عبر الضغط العكسي، إضافة إلى نسبة نجاح تجاوزت 60% في الالتحامات، وهي أرقام عكست قدراته كلاعب ارتكاز يجمع بين الجانب البدني والانضباط التكتيكي، وجعلته محل اهتمام عدد من الأندية قبل أن يختار الأهلي وجهته القادمة.



وتأتي صفقة مسعود ضمن تحركات إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تتوافق مع حاجات الجهاز الفني، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بطموحات أكبر على الصعيدين المحلي والقاري.