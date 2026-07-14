تقرر أن تغادر بعثة فريق نادي الوحدة لكرة القدم (الأحد) القادم إلى تركيا، المكان الذي اتفق عليه الجميع من حيث المبدأ لمدة 20 يوماً.

وتشمل خطة المعسكر تدريبات صباحية وأخرى مسائية، وإجراء 5 مباريات ودية سيشارك فيها جميع العناصر لاختيار التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الوحداويون منافسة العودة للصعود إلى مكانه الطبيعي في دوري روشن أو الوصول إلى المراكز الأربعة في دوري يلو.

يذكر أن فريق الوحدة أنهى موسمه الماضي في المركز العاشر، وهو مركز مخيّب يحصل لأول مرة في تاريخ النادي، ويتطلب الأمر دفع الفريق منذ انطلاقة الدوري نحو المراكز الأمامية. وانطلقت تدريبات الفريق مع بداية هذا الأسبوع بالنادي تحت إشراف المدرب المقدوني فلاشي فوجنبسكي ورئيس النادي حازم اللحياني، إذ اجتمعا باللاعبين وطلبا منهم المحافظة على التدريبات والتقيّد بالمواعيد وتنفيذ جميع التعليمات داخل الملعب، من أجل أن تكون هناك بداية فنية موفقة للفرسان في الدوري.