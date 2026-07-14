أكّد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج إيرلينغ هالاند، أنهم تغيّروا كثيراً وأصبحوا أكثر نضجاً من خلال المشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026.



وكان المنتخب النرويجي ودّع المونديال من دور الثمانية، بعد خسارته أمام إنجلترا 2-1 بعد الوقت الإضافي، وذلك في البطولة التي شارك فيها الفريق للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 1998 في فرنسا.



ونقل هالاند الميكروفون بعد المباراة ليودّع جماهير النرويج التي حضرت في ملعب «هارد روك» في ميامي، وغادر أول كأس عالم يخوضه في مسيرته بابتسامة.



وقال مهاجم مانشستر سيتي: «هذه الأمور تبدو وكأنها حلم، أعتقد أن ما حدث في البطولة غيّرني كشخص، وأعتقد أنني أصبحت ذا مكانة أكبر نوعاً ما، ومن الصعب استيعاب ذلك حينما أتذكر المباريات، لكن الأمر المميز هو أن أكون جزءاً من حدث كهذا كنت أشاهده من المدرجات، والآن أعيشه بنفسي».



وأضاف: «أشعر بفخر عظيم، وأتأثر حقاً عندما أفكر في الأداء الرائع الذي قدمناه، وشعور الوحدة في النرويج، والإيجابية والفرح اللذين شعرنا بهما هناك وهنا».