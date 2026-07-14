في خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري عمرو دياب في العاصمة اللبنانية بيروت تأجيله، بعدما كان مقرراً إقامته مطلع أغسطس القادم، بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، على أن يتم تحديد موعد بديل خلال الفترة القادمة مع إعادة قيمة التذاكر إلى الجمهور.

استرداد قيمة التذاكر

وأوضحت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن جميع حاملي التذاكر سيتمكنون من استرداد قيمتها كاملة من خلال الجهة التي أجريت عبرها عملية الشراء، مشيرة إلى أنها ستكشف عن الموعد الجديد فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على تقديرها لتفهم الجمهور مع وعد بتقديم حفل استثنائي يليق بانتظارات محبي «الهضبة» عند تحديد الموعد الجديد.

الاستعدادات النهائية

وعلى الصعيد الآخر، يقترب عمرو دياب من الانتهاء بشكل كامل من تجهيز ألبومه الجديد، الذي يستعد لطرحه ضمن موسم صيف 2026، بعدما شارفت جميع مراحل التنفيذ والمراجعة النهائية على الاكتمال، تمهيداً للإعلان عن موعد إطلاقه رسمياً.

تكتم على تفاصيل الألبوم

وتضع الشركة المنتجة إستراتيجية دعائية مختلفة للألبوم عن السنوات الماضية، تعتمد على الترويج التدريجي للألبوم عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي مع تجهيز عدد من المفاجآت.

ويضم الألبوم الجديد مجموعة من التعاونات التي تجمع عمرو دياب بعدد من أبرز الأسماء في صناعة الأغنية العربية، إذ يتعاون مع الشعراء تامر حسين وأيمن بهجت قمر، إلى جانب الملحن عزيز الشافعي، إضافة إلى نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين من مصر وعدد من الدول العربية.