أعلنت الكويت اليوم (الثلاثاء)، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



وذكر الجيش الكويتي في بيان: «تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية»، مطالباً الجميع بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان: «تتعامل القوات المسلحة مع الهجمات المعادية الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم على البلاد، وجارٍ اعتراضها والتصدي لها».



وأضاف: «وتهيب القوات المسلحة بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجزاء أو مخلفات ناتجة عن سقوط الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، مشدداً على ضرورة عدم نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الإبلاغ عنها فوراً بالاتصال على رقم الطوارئ (112)، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.»



وأكّدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إطلاق صفارة الإنذار في البلاد.



من جهة أخرى، ذكر تلفزيون البحرين أن الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية.