أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع جميع الهجمات التي تستهدف أمن وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تمس أمن واستقرار دول المنطقة، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.

وأوضحت مصر أن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.