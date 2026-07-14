صدر للدكتورة أمل حمدان الشريف كتابها الجديد «رحلتي في الإدارة الثقافية»، الذي يوثق تجربتها العملية في مجال الإدارة الثقافية، ويقدم رؤية تطبيقية تستند إلى سنوات من العمل في قطاعات الثقافة والإعلام والإدارة، في خطوة تهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي المتخصص ونقل الخبرات للممارسين والمهتمين بهذا المجال.

ويتناول الكتاب مفهوم الإدارة الثقافية بوصفها منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، وبناء الشراكات، وإدارة المبادرات، وقياس أثرها، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ثقافية مستدامة تحقق قيمة مضافة للمجتمع، بعيداً عن المفهوم التقليدي الذي يحصر الإدارة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية.

وتستعرض المؤلفة عبر فصول الكتاب تجارب ميدانية ودروساً عملية اكتسبتها خلال مسيرتها المهنية، مؤكدة أن نجاح العمل الثقافي لا يقاس بعدد الفعاليات والبرامج، بل بقدرته على تحقيق أثر مستدام، وتعزيز دور الثقافة في التنمية، وترسيخ حضورها في المجتمع.

ويأتي الإصدار في وقت يشهد فيه القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية حراكاً متسارعاً، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت الثقافة أحد محركات التنمية الوطنية، وأسهمت في تطوير بيئة العمل الثقافي، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.

ويشكل الكتاب إضافة للمكتبة الثقافية السعودية، لما يقدمه من مزيج بين التأصيل العلمي والخبرة العملية، بما يجعله مرجعاً للممارسين والباحثين والمهتمين بالإدارة الثقافية، ويسهم في نشر الممارسات المهنية وتعزيز ثقافة التخطيط وصناعة الأثر في القطاع الثقافي.

ويؤكد هذا الإصدار أهمية توثيق التجارب الوطنية وتحويلها إلى معرفة متاحة، بما يعزز تراكم الخبرات، ويدعم بناء منظومة ثقافية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الثقافي في المملكة.