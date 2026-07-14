في إطار الدعم التنموي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسكان في اليمن، وتجسيداً لالتزامها الإنساني الراسخ بتمكين المجتمعات المحلية؛ أسهمت المرحلة الأولى من مشروع «الوصول إلى التعليم في الريف»، الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تمكين واستمرار أكثر من 18 ألف شابة وفتاة يمنية في مواصلة تعليمهن داخل المناطق الريفية النائية.



وقد جرى تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة العون للتنمية، بهدف إتاحة فرص التحاق الفتيات بالتعليم في المناطق الأكثر احتياجاً، وتذليل العقبات الجغرافية والاقتصادية التي تحول دون مواصلة دراستهن في الأرياف اليمنية، إيماناً بأن تمكين المرأة يبدأ بإتاحة فرص الالتحاق بالتعليم.



وشهدت هذه المرحلة تدريب وتأهيل 150 معلمة على مهارات وإستراتيجيات التدريس الحديثة، واللاتي عملن بدور القيادة الميدانية لتأمين واستمرارية العملية التعليمية للفتيات داخل قراهن ومناطقهن المحلية دون انقطاع.



يُذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق المبادرات التنموية الحيوية لـ«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» الرامية إلى دعم واستقرار القطاعات الأساسية في اليمن، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يسهم في الحد من التسرب الدراسي ومكافحة الأمية وتأهيل الكوادر البشرية اليمنية.