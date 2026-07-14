يواصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم حضوره القوي في مونديال كأس العالم 2026، حين بلغ عشرة من لاعبيه الدوليين الدور قبل النهائي مع منتخباتهم، ليضمن «البرشا» وجود ممثل له على الأقل في المباراة النهائية.



ومن بين المنتخبات الأربعة المتبقية بالبطولة تمتلك ثلاثة منتخبات لاعبين من برشلونة، وهي منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، كما أن «البلوغرانا» يضمن على الأقل تواجد لاعب واحد في النهائي، عندما تلتقي فرنسا مع إسبانيا، في الدور قبل النهائي.



وتنطلق اليوم منافسات الدور قبل النهائي، بمواجهة مرتقبة تجمع إسبانيا وفرنسا، وتحمل هذه المباراة طابعاً خاصاً لبرشلونة، حيث سيشارك فيها تسعة لاعبين يرتبطون بالنادي الكتالوني.



ويمثل منتخب إسبانيا كل من لامين جمال، وإريك غارسيا، وبيدري، وغافي، وباو كوبارسي، وداني أولمو، وفيران توريس، وخوان غارسيا، بينما يرتدي جول كوندي قميص المنتخب الفرنسي.



ويضم المنتخب الإنجليزي أنتوني غوردون، أولى صفقات برشلونة استعداداً للموسم الجديد، كما يضم ماركوس راشفورد، الذي سبق له تمثيل الفريق الكتالوني أخيراً، وكان المهاجم الإنجليزي لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، لكن النادي قرر في النهاية عدم تفعيل بند شراء عقده، ليغادر صفوف الفريق في 30 يونيو الماضي.