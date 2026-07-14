واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة الأرقام القياسية في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة بإحصاء غير معتاد يعكس أسلوبه الفريد في إدارة مجريات المباريات.



وبات ميسي اللاعب الوحيد في البطولة الذي قطع أكثر من 5 كيلومترات مشياً خلال مباراة واحدة، وحقق هذا الرقم في مناسبتين مختلفتين حتى الآن.



وسجل قائد المنتخب الأرجنتيني 5.2 كيلومترات مشياً أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، قبل أن يرفع الرقم إلى 5.3 كيلومترات في مواجهة سويسرا ضمن الدور ربع النهائي.



وتؤكد هذه الأرقام أن ميسي يعتمد على قراءة اللعب والتمركز الذكي، محافظاً على طاقته لاختيار اللحظة المناسبة لصناعة الفارق، وهو ما يواصل من خلاله قيادة الأرجنتين في مشوارها نحو اللقب العالمي.