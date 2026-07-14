تصوّر أن تستيقظ ذات يوم لتجد نفسك مطالباً بسداد مبالغ مالية طائلة، وصادر بحقك حكم قضائي نهائي واجب النفاذ لصالح شخص لا تعرفه، ولم تره عيناك قط!

هذا الكابوس المرعب لم يكن مجرد خطأ غير مقصود، بل كان بداية الخيط الذي قاد رجال المباحث الجنائية في الكويت (إدارة مكافحة جرائم المال) للإطاحة بواحدة من أخبث الشبكات الإجرامية، التي تخصصت في سرقة المواطنين الكويتيين والمقيمين واستنزاف أموالهم بأسلوب شيطاني يقع تحت غطاء «القانون»!

انطلقت فصول القضية عندما تقدم مواطن كويتي ببلاغ عاجل يفيد بصدور حكم قضائي يلزمه بدفع مبالغ مالية لامرأة لا تربطه بها أي علاقة تجارية أو شخصية سابقة.

هذه المفاجأة الصادمة دفعت رجال التحري لجمع الاستدلالات، لتتكشف أمامهم طريقة إجرامية مبتكرة وخطيرة للغاية اعتمدت على ثغرة يقع فيها الكثيرون بحسن نية.

وكشفت التحقيقات أن العقل المدبر للتشكيل العصابي استغل وظيفته السابقة في إحدى شركات تأجير السيارات للإيقاع بضحاياه:

اصطياد الضحايا: كان المتهم يطلب من الزبائن (الكويتيين والمقيمين) التوقيع على مستندات وكمبيالات خالية تماماً من البيانات (على بياض)، بحجة أنها إجراءات روتينية متبعة لاستكمال عملية تأجير المركبة.

الهروب بالكنز: بدلاً من إتلاف هذه الأوراق بعد انتهاء الإيجار، احتفظ الموظف بهذه «الكمبيالات الموقعة» وغادر البلاد تاركاً خلفه قنبلة موقوتة.

شريك الجريمة: تولت شقيقة المتهم المتواجدة داخل الكويت تعبئة هذه الكمبيالات بأرقام فلكية وهمية، ورفع دعاوى قضائية ضد الضحايا أمام المحاكم بصفتها الدائنة، لتصدر الأحكام لصالحها وتبدأ في محاولة جني ملايين الأموال «بشكل قانوني»!

130 ضحية في الفخ

بعد رصد دقيق وتتبع مالي، تمكنت قوات الأمن الكويتية من محاصرة شقيقة المتهم الرئيسي وضبطها. وبتفتيشها عُثر بحوزتها على كنز من الأدلة، شمل عشرات الكمبيالات والمحررات العرفية الموقعة على بياض، وسندات قبض صادرة عن بنوك محلية.

وصعق المحققون عندما كشفت التحريات أن هذه العصابة تقدمت بأكثر من 130 مطالبة مالية وهمية بذات الأسلوب الإجرامي الماكر، مستغلة توقيعات الضحايا الحقيقية لابتزازهم قضائياً.

وأهابت السلطات الأمنية الكويتية بجميع المواطنين الكويتيين والمقيمين ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التوقيع نهائياً على أي كمبيالات، أو مستندات، أو عقود خالية من البيانات. كما شددت على ضرورة التأكد من ملء كافة الخانات قبل وضع أي توقيع، حفاظاً على حقوقهم وحتى لا تتحول ورقة بيضاء صغيرة إلى كابوس يهدد حريتهم وأموالهم.