تنشر «عكاظ» التقويم الدراسي المعتمد للعام الجديد، بالسنة الميلادية وما يقابلها بالعام الهجري. ويختلف التقويم في مكة والمدينة وجدة والطائف.



ووفقاً للجدول المعتمد، يعود المعلمون والمعلمات إلى مدارسهم يوم (الأحد) 3/3/1448هـ الذي يوافق 16 أغسطس 2026، فيما تبدأ الدراسة (الأحد) 10/3/1448هـ الموافق 23 أغسطس 2026. ويصادف (الأربعاء والخميس) 12/4/1448 -11هـ الموافق 23-24 سبتمبر 2026 إجازة اليوم الوطني، فيما تبدأ إجازة الخريف يوم (الخميس) 9/6/1448هـ الموافق 20 نوفمبر 2026. أما إجازة الفصل الدراسي الأول فتبدأ (الخميس) 29/7/1448هـ الذي يوافق 7 يناير 2027، وبداية الفصل الدراسي الثاني (الأحد) 9/8/1448هـ الموافق 17 يناير 2027. وإجازة يوم التأسيس تكون يومي (الأحد والإثنين) 15/9/1448 -14هـ الموافق 21-22 فبراير 2027. ووفقاً للتقويم المدرسي، تبدأ إجازة عيد الفطر (الخميس) 18/9/1448هـ الذي يوافق 25 فبراير 2027، فيما يعود الطلاب والمعلمون إلى المدارس بعد العيد (الأحد) 6/10/1448هـ الموافق 14 مارس 2027. وتبدأ إجازة عيد الأضحى (الخميس) 29/11/1448هـ الموافق 6 مايو 2027، فيما تبدأ نهاية العام الدراسي للعام القادم في (الخميس) 19/1/1449هـ الموافق 24 يونيو 2027.