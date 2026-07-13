بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ، في ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة قوانغشي جنوب بلاده.

وقال الملك: «علمنا بنبأ الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة قوانغشي جنوب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ، في ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة قوانغشي جنوب بلاده.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة قوانغشي جنوب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».