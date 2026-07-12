دعا السفير السعودي لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن بيشان المسافرين إلى عمان إلى التخطيط المسبق للرحلات البرية الطويلة، واختيار الطريق المناسب بعد عبور منفذ الربع الخالي والدخول إلى أراضي السلطنة، مع التعرف على مسار الرحلة والخدمات والمحطات المتاحة على امتداد الطريق.

وأوضح السفير لـ«عكاظ» على خلفية حادثة الأسرة السعودية أن القادم براً إلى عُمان يكون قد قطع مسافة طويلة قبل الوصول إلى المنفذ، الأمر الذي يستلزم التوقف وأخذ قسط كافٍ من الراحة، قبل مواصلة القيادة داخل الأراضي العُمانية.

خصوصاً في الطرق الممتدة التي تتطلب تركيزاً متواصلاً واستعداداً بدنياً وذهنياً.

وشدد السفير على أهمية توزيع ساعات القيادة، والتوقف في عدد من المحطات للراحة والتزود بالوقود والحاجات الأساسية، وعدم الاستمرار في السير عند الشعور بالإرهاق أو النعاس، مؤكداً أن السلامة تبدأ من حسن الاستعداد للرحلة، ومعرفة الطرق المناسبة، وتقدير المسافات بين المدن والمحطات.

المسارات الأكثر ملاءمة

وأشار السفير إبراهيم بن بيشان إلى أن الرحلات البرية الطويلة تتطلب من السائق تجنب القيادة المتواصلة لساعات ممتدة، والحرص على النوم الكافي قبل الانطلاق، ومتابعة حالة المركبة والتأكد من جاهزيتها الفنية، إلى جانب فحص الإطارات والمكابح ومستوى الوقود، وحمل كميات كافية من المياه والحاجات الضرورية، كما حث المسافرين على الاستفادة من التطبيقات الملاحية الموثوقة، والاطلاع على حالة الطرق، واختيار المسارات الأكثر ملاءمة، مع مراعاة أن بعض الطرق داخل السلطنة تمتد لمسافات طويلة وتتباعد فيها الخدمات، ما يجعل التخطيط للوقوف والراحة أمراً ضرورياً.

السفارة تابعت أوضاع المصابين

حديث السفير لـ«عكاظ» جاء عقب حادثة مرورية تعرضت لها أسرة سعودية خلال رحلتها داخل سلطنة عُمان، وأسفرت عن وفاة زوجين وإصابة عدد من أفراد الأسرة، وباشرت السفارة متابعة الحادثة فور تلقي البلاغ، ونسقت مع الجهات العُمانية المختصة لإنهاء الإجراءات اللازمة.



وبيّن السفير أن السفارة عملت على متابعة أوضاع المصابين، والتنسيق بشأن نقل الجثمانين إلى السعودية، وتقديم الدعم المطلوب للأسرة، مشيداً بسرعة استجابة الجهات الرسمية في سلطنة عُمان وتعاونها في استكمال الإجراءات خلال وقت وجيز.

سجلوا بيانات رحلاتكم

السفير السعودي لدى سلطنة عُمان أكد أن سلامة المواطنين السعوديين في السلطنة تحظى بمتابعة مستمرة من السفارة، داعياً جميع المسافرين إلى تسجيل بيانات رحلاتهم، والاحتفاظ بأرقام التواصل الرسمية، والاتصال بالسفارة عند الحاجة أو في الحالات الطارئة.

ونصح المسافرين عبر منفذ الربع الخالي إلى تقدير طول الرحلة قبل الانطلاق، ووضع برنامج واضح للتوقف، وعدم الاعتماد على القدرة على مواصلة القيادة لمسافات طويلة دون راحة، خصوصاً أن التعب قد يتراكم تدريجياً ويؤثر في الانتباه وسرعة الاستجابة أثناء القيادة.

واختتم السفير بالتأكيد على أن اختيار الطريق المناسب، والراحة في المحطات، وعدم الاستعجال في الوصول، تعد عوامل أساسية للحد من مخاطر الحوادث، مشدداً على أن الحفاظ على سلامة المسافر ومرافقيه يتقدم على أي اعتبار آخر.