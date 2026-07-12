في تصعيد جديد تشهده الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، وضعت الولايات المتحدة حدّاً لمهلة الانضباط الأخيرة التي منحتها لطهران، لترد بقوة في قلب المشهد؛ فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء ضربات جوية جديدة استهدفت العمق الإيراني، وجاء هذا التحرك العسكري الحاسم مدفوعاً بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب، رداً على هجوم نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد سفينة الحاويات "إم/في جي إف إس غالاكسي" التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.

هذا التحرك الأمريكي جاء بعد أن رأت واشنطن أن طهران تبخرت منها فرصة ثانية أُتيحت لها لإثبات التزامها بمذكرة التفاهم المقرة، خاصة بعد محاسبتها على هجمات سابقة طالت سفناً تجارية. وأكد الجيش الأميركي أن هذه الضربات تهدف بشكل مباشر إلى الحد من قدرات إيران وتقويض إمكانياتها في تهديد واستهداف السفن التجارية مستقبلاً، معلناً بشكل صريح فشل طهران مجدداً في الوفاء بالتزاماتها الأمنية الدولية.