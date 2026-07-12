في خطوة أثارت عاصفة من الغضب والجدل في الأوساط الطبية التركية، بدأت وزارة الصحة حرباً علنية ضد الارتفاع القياسي في العمليات القيصرية، طالت عقوباتها نحو 100 طبيب نساء وتوليد ما بين غرامات مالية وإيقاف ممارسين عن العمل.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة تزامناً مع تصدّر تركيا قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأعلى معدل للولادات القيصرية، بواقع 615 عملية لكل 1000 ولادة حية عام 2023. وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة «عقد الأسرة» للحد من تراجع معدلات الإنجاب، وتشديد الرقابة على خيارات الولادة المتاحة للنساء.

وبحسب تقارير لغرفة أنطاليا الطبية وموقع «ديكن» الإخباري، لم تقتصر العقوبات على التحذيرات والتحقيقات التأديبية فحسب، بل وصلت إلى الفصل والوقف عن العمل؛ إذ أُوقف طبيب في مستشفى خاص بمدينة سكاريا لستة أشهر بطلب من الوزارة، وأُلزم، كغيره من الأطباء المعاقبين، بالخضوع لتدريب إجباري في مستشفى حكومي واجتياز امتحان تأهيلي قبل السماح له بالعودة إلى مزاولة مهنته مجدداً.