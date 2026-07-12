أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استمرار العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك استهداف السفن التجارية، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حُسن الجوار.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كلَّ القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوِّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّد على التضامن الكامل مع دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.