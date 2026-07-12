اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل. وكشف تعميم صادر عن الوزارة لاتحاد الغرف توزيع المخالفات العامة لكافة الأنشطة على 57 مخالفة. تتضمن 36 مخالفة «جسيمة» تتراوح غراماتها بين 300 ريال و250 ألف ريال، و21 مخالفة (غير جسيمة) تتراوح غراماتها بين 300 ريال و10 آلاف ريال.



وأشار التعميم إلى أن لصاحب العمل الحق في الاعتراض على القرار بإيقاع العقوبة أمام الجهة المختصة بالوزارة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الغرامة. كما ألزمت الوزارة المخالف بسداد قيمة الغرامة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.



وضم الجدول مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر، وصنفت بأنها «غير جسيمة» بغرامة تتراوح بين 500 ريال و2000 ريال. كما وزعت المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري إلى 21 مخالفة (جسيمة)، بقيمة غرامة تتراوح بين 300 ريال و1000 ريال.



وصنفت المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة إلى مخالفتين (غير جسيمة)، وتتراوح قيمة الغرامة فيهما بين 1000 ريال و5000 ريال. كما تضمنت المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (شركات الموارد البشرية والاستقدام) 55 مخالفة، منها 50 مخالفة (جسيمة)، بقيمة غرامة تتراوح بين 500 ريال و40 ألف ريال، و5 مخالفات (غير جسيمة) تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 300 ريال و2000 ريال.



وبلغ عدد المخالفات الإدارية الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (شركات الموارد البشرية والاستقدام) 8 مخالفات (جسيمة)، وأقرت تعليق الترخيص لمدة 12 شهراً أو سحب الترخيص. وبلغ عدد المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (مكاتب الاستقدام) 30 مخالفة، منها 27 مخالفة (جسيمة)، بقيمة غرامة تتراوح بين 200 ريال و20 ألف ريال، و3 مخالفات (غير جسيمة)، تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 300 ريال و500 ريال.



وضمت المخالفات الإدارية الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (مكاتب الاستقدام) 8 مخالفات (جسيمة)، حيث يتم تعليق الترخيص لمدة 12 شهراً أو سحب الترخيص. وقسمت المخالفة الخاصة بالمنصات التشاركية إلى مخالفتين (جسيمة)، وتبلغ الغرامة فيها 3000 ريال، فيما صنفت المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة على مخالفة واحدة (جسيمة)، تبلغ قيمة الغرامة 40 ألف ريال، وكذلك تعليق الترخيص لمدة شهرين في حال عدم سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد.







الجدول شمل عدداً من المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص إلى مخالفة واحدة (جسيمة)، تتراوح قيمة الغرامة بين 200 ألف ريال و250 ألف ريال. ومن المخالفات المرصودة في الجدول الخاص بأحكام لائحة العمالة المنزلية 18 مخالفة (جسيمة)، وتتراوح قيمة الغرامة فيها بين 500 ريال و20 ألف ريال، فيما صنفت مخالفات العامل المنزلي إلى 4 مخالفات (جسيمة) تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 500 ريال و2000 ريال.



وقسمت المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمالة الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم إلى 16 مخالفة (جسيمة)، تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 500 ريال و20 ألف ريال، فيما وزعت مخالفات العامل إلى 3 مخالفات (جسيمة)، تتراوح قيمة الغرامة فيها بين 1000 ريال و2000 ريال.